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البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات و"داو جونز" يحقق رقم قياسي

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكيةخلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 32 ألف نقطة، لأول مرة على الإطلاق، مع إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة.


وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قبل أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

وارتفعت أسهم التجزئة والبنوك بدعم آمال التحفيز، في حين تراجع قطاع التكنولوجيا.

وجاءت مكاسب "وول ستريت" رغم ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.6 بالمائة خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 600 نقطة تقريبا، ليصل إلى 32101.1 نقطة.

بينما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 3877 نقطة، وهبط "ناسداك" وحيداً بنحو 0.4 بالمائة إلى 12865.08 نقطة.

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