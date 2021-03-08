تعرف على موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباتر في الدوري المصري

يدخل نادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يصطدم بفريق سيراميكا كليوباترا في الجولة القادمة المقرر أن تجمعها ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.









ويسعى فريق الزمالك لتخطي الأزمات التي أنفجرت بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا وتجمد رصيد الفريق عند نقطتين فقط، والحفاظ على صدارة مسابقة الدورى الممتاز الذي يحتلها الفريق حاليًا بـ 30 نقطة، والفوز سيضع منافسية في ضغوط.





في المقابل يأمل سيراميكا بقيادة مدربه هيثم شعبان إلى كسر مسلسل التعادلات بعد التعادل في آخر جولتين مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ووضعه في المركز السابع بـ21 نقطة وفوزه على الزمالك سيضعه في المربع الذهبي.



