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بالأسماء.. 4 نجوم مرشحين لخلافة ثلاثي ليفربول

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يعيش واحدة من أسوء لحظاته عبر تاريخه وذلك في ظل سلسلة النتائجة السلبية للفريق في الدوري الإنجليزي وإبتعاده عن المراكز الأربعة الأولى.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن ليفربول يمر بفترة صعبة جدا  خاصة مع تراجع مستوى الثلاثي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فرمينيو والمصري محمد صلاح.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن هذا الثلاثي يفكر في الرحيل في نهاية الموسم الحالي في حالة عدم التأهل الى دوري أبطال بالإضافة إلى فوزهم بكل شيء مع الريدز.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول حدد 4 نجوم من أجل تعويض رحيل الثلاثي وهم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني  وجاك جريليش نجم أستو فيلا الإنجليزي وإنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني ومايرون بوادو نجم آلكمار الهولندي.

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محمد صلاح ماني ليفربول كلوب فيريميو

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