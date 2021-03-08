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5 رحلات تعريفية بالحضارة المصرية للمواطنين بأنحاء الجمهورية

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الأسبوع الماضي، 5 رحلات توعوية لعدد من طلاب المدارس والجامعات والأطقم الطبية إلى محافظات كل من أسوان والفيوم والقاهرة وبورسعيد والإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي المواطنين.

وأوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أن هذه الرحلات تعمل علي تعريف المواطنين بمختلف أعمارهم بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون التي تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة والآثار المصرية.

وتضمنت رحلة محافظة الإسكندرية، زيارة مقابر كوم الشفافة، وعمود السواري، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباي. أما رحلة محافظة بوسعيد فشملت زيارة كنيسة سانت أوجيني، والمتحف الحربي، وحديقة فريال، والمسجد العباسي، وفيلات مرشدين هيئة قناة السويس.

وقام مكتب الهيئة بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الإدارة التعليمية قسم الدمج بالمحافظة بتنظيم رحلة توعيه لعدد من الطلاب من ذوى الهمم إلى محافظة أسوان لمدة يومين، تم خلالها زيارة السد العالي ومتحف النوبة وجزيرة النباتات ومعبد كومومبو.

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وزارة السياحة والاثار رحلات تعريفية تنشيط السياحة المواطنين الاثار

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