بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك بعدما منح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر لإدارة ناديه، بخروج سعد سمير مدافع الفريق، عن صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

وكان سمير غاب عن مباريات فريقه بالفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة في وتر اكيليس، وبات بعيد تمامًا عن الحسابات الفنية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.