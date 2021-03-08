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رحلات سياحية ثقافية للأطقم الطبية في بورسعيد

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلتين توعويتين للأطقم الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد الى محافظتي الفيوم والقاهرة ضمن رحلات اليوم الواحد، وذلك في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي المواطنين.

وتضمنت رحلة الفيوم زيارة متحف كوم أوشيم، وبقايا مدينة كرانيس الاثرية، وقرية تونس للخزف، ومدرسة صناعة ومعارض الخزف الملون، وبحيرة قارون، ومحمية وادى الريان لزيارة الشلالات وجبل المدورة. أما زيارة محافظة القاهرة، تضمنت منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار سقارة، ومتحف المركبات الملكية، وقصر البارون، ومنطقة خان الخليلي.

وخلال هذه الرحلات قامت مجموعات الاطقم الطبية والطلاب بالتقاط الصور التذكارية بالمناطق الاثرية والسياحية، كما توجهوا بالشكر للهيئة على هذه الرحلات التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارة بلدهم.

وفي سياق متصل، وفي اطار المبادرة نظمت الهيئة بالتعاون مع أحد المؤسسات المجتمعية عدد من الندوات التوعوية للمواطنين من كافة الفئات العمرية، تبعتها مسابقة معلوماتية علي شبكة الانترنت حيث تم عقب كل ندوة طرح سؤال، وتم تنظيم رحلة للفائزين إلى المتحف المصري بالتحرير وقصر البارون.

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