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المستشار تركي آل الشيخ يعقد سلسلة اجتماعات لتطوير الهيئة العامة للترفيه

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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يعقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية سلسلة اجتماعات لمناقشة مشاريع وأفكار جديدة تخدم هيئه الترفيه والعمل على تطويرها.

 

ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" صور تجمعه بالسيدة مارتينا سترونغ، وعلق عليها قائلا ،:" اجتمعت اليوم بالسيدة مارتينا سترونغ،  القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وتناقشنا في الفرص الترفيهية المتاحة للشركات الأمريكية في المملكة".

 

ويستمر مجهود المستشار تركي، بشأن هيئة الترفيه حيث التقى اليوم بالرؤوساء التنفيذيين للبنوك السعودية، ونشر صور معهم على"تويتر" وعلق على الصور قائلا،:"اجتمعت اليوم باخواني واخواتي الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والمستثمرين وناقشنا الفرص المتاحة في القطاع والتعاون المشترك مع هيئه الترفيه".

 

كما أعلن عن نيته في انشاء أكاديمية للترفيه وذلك من خلال حسابه على تويتر ، حيث كتب،:"اجتمعت اليوم مع الأخ @ajlnalajlanووقعنا مذكرة تعاون بين #هيئة_الترفيه ومجلس الغرف السعودية لانشاء اكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة".

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