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عاجل - الزمالك يحسم موقفه من رحيل باتشيكو

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه النهائي من رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن نية مجلس القلعة البيضاء في الاطاحة بخدمات المدرب البرتغالي، بسبب الإخفاقات الأخيرة.

ونفى مجلس الإدارة، ما تردد عن الرغبة في رحيل باتشيكو، وإعلان تجديد الثقة في خدماته على رأس الجهاز الفني، وعدم اتخاذ أي إجراء ضده.

الزمالك كان قد تعرض للهزيمة أمام الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت أول أمس على ملعب رادس، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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باتشيكو الزمالك الترجي إدارة نادي الزمالك

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