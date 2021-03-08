قفزة بمؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم





قفزت مؤشرات البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.





وارتفعت أسهم البنوك بنحو 3.7 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.





وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت الماضي، لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الوباء.





وفي بيانات اقتصادية، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بحو 2.5 بالمائة بأكثر من توقعات المحللين خلال يناير .





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 4.17.2 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.3 بالمائة إلى 6719.1 نقطة.





وارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 3.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 14380.9 نقطة، وزاد "كاك" الفرنسي بنحو 2.1 بالمائة إلى 5902.9 نقطة.