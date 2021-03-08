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لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البلاد ستتأثر بداية من الغد بانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد يعمل علي استثارة الغبار علي الساحل الغربي كما ترتفع معه درجة الحرارة ولكنها سرعان ما تنخفض يوم الخميس وتبقي هذه الموجات هي سمه الفترة القادمة، لذا يرجي عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لانها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقا.

وأضافت "الهيئة"، أن هناك فرق بين ظاهرة الرمال وظاهرة التراب ففي الأخيرة لا يتعدى قطر ذرة الغبار عن 0.1 ملليمترا، ويكون مثل هذا الغبار تحت رحمة الرياح دائما حتى المعتدلة منها فيثور ويعلو في الجو عندما تصل سرعة الريح ١٥ كم في الساعة، ولثوران الرمال والغبار في مصر عدة اسباب منها:

١- اقتراب الانخفاضات الجوية النشطة العميقة.
٢- مرور الجبهات الباردة في مؤخرة الانخفاضات
٣- هبوب رياح شمالية شرقية.

وأوضحت أنه في الحالة الاولي عندما يقترب انخفاض عميق من شواطئ مصر يزداد تدرج الضغط حده فتثور الرياح الجنوبية وتحمل معها الرمال من الصحراء وتقذف بها علي محافظات الدلتا والساحل وتتعذر معها الرؤية الأفقية فتعم الساحل الغربي لنعومة الرمل هناك الذي لا يتعدي قطر بعضه عن جزء من ٢٠٠ من الملليميتر ولذا يثور بمجرد ما تتعدي سرعة الريح الصحراوي ١٥ كم في الساعة كما سبق ذكره، ويبلغ عدد ايام ذلك ٤٥ كل عام يخص الشتاء منها النصف والربيع ١٠ والصيف ٦ والخريف ٤ تقريبا.

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