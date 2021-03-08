تفاصيل الأزمة بين وزارة المالية والوطنية للتدريب حول المخصصات



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك تعسف من قبل وزارة المالية في صرف المخصصات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب»، متسائلا «إيقاف المخصصات للأكاديمية في مصلحة من ؟».



وأضاف عضو مجلس النواب «تم مخاطبة وزارة المالية أكثر من مرة بشأن المخصصات المادية للأكاديمية»، مردفا «قيود ضخمة على الأكاديمية بسبب تعنت وتعسف وزارة المالية».



وطالب وزارة المالية بتنفيذ القانون وصرف مخصصات الأكاديمية الوطنية للتدريب، معلقا «جزء كبير من المخصصات لم يرسل إلى الأكاديمية حتى الآن».



وحول إمكانية تقديم استجواب إلى مجلس النواب بشأن الأزمة قال مقلد «كل شئ متاح، وأتمنى ألا نضطر إلى استخدام أدوات تشريعية لهدف يسعى الجميع إلى استخدامه».



قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب، إن هناك مشكلة ضخمة بين وزارة المالية والأكاديمية الوطنية للتدريب.