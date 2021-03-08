مر زهران: صفاء أبو السعود أعطتني فرصة العمل كمخرج



قال المخرج والفنان عمر زهران، إن الفنانة صفاء أبو السعود أعطته الفرصة في البداية، وأصرت على تقديمه أحد البرنامج في قنوات art، فقدم حلقة تجريبية من البرنامج، ولاقت نجاحًا كبيرًا، معقبًا: "مخرج البرامج لا بد أن يكون لديه القدرة على إعداد البرامج أكثر من الإخراج، لكي يكون ناجحًا".



وتابع "زهران"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه أجبر المخرجين عندما كان رئيسًا لقناة "نايل سينما" على أنه يكون المخرج المعد الأول للبرنامج، معقبًا: "صحيح في معد مع المخرج، لكن لازم يكون ملم بالإسكريبت".



ولفت إلى أنه عندما قابل سيدة الشاشة فاتن حمامة كان لديه إحساس بالحلم، معقبًا: "كان لدي وهج وكاريزما غير عادية، كان لدي شعور بأنها ملكة".

