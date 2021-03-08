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مستشار الرئيس للصحة يكشف تطورات حالة الوزراء المصابين بكورونا (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للوزراء المصابين بفيروس كورونا.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجميع الوزراء الذين أصيبوا بفيروس كورونا خرجوا، وعادوا إلى أعمالهم بكل صحة وعافية بفضل الله".

وعن سبب إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا، رغم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، رد قائلًا: "لا أعرف كيفية الإصابة، وهذا الخبر أعلن بدون أي تفاصيل".

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