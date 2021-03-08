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عمر زهران: "كنت هموت وأتصور مع فاتن حمامة"

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المخرج والفنان عمر زهران، إن الفنانة فاتن حمامة لديها ذكاء حاد للغاية، وتنتقي كلماتها برعاية شديدة، متابعًا: "كنت هموت وأتصور معاها، وأنا قاعد معاها في البيت وكنت مُحرج أطلب منها، لأن ممكن ما تكونش عندها استعداد، وأنا من غلبي كنت بصور الكراسي".

وتابع "زهران"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه تعلم من الفنانة فاتن حمامة بأن المجد والقيمة لا تصنع بسهولة، متابعًا: "البعض يهاجم مواقع التواصل الاجتماعي ويتهمها بأنها سبب انهيار الأخلاق، وهذا غير صحيح، ومواقع التواصل الاجتماعي مثلها مثل السكين".

وشدد على ضرورة نشر الوعي لدى الآباء بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن البعص يستخدم هذه المواقع في أشياء خارج النطاق الاخلاقي.

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