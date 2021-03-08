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عمر زهران يكشف تفاصيل دوره في فيلم "الريس عمر حرب"

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المخرج والفنان عمر زهران، إن المخرج خالد يوسف عرض عليه دور صامت لا يتحدث مطلقًا في فيلم "الريس عمر حرب"، معقبًا: "أنا حبيت هذا الدور للغاية، لأن الدور الصامت قد يكون أكثر تأثيرًا من المتكلم والجملة الوحيدة اللي قولتها والله ورجعت أيام يا دنجوان لاقت رواجًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "زهران"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه بعد المشاركة في هذا الفيلم خُير بين التمثيل، أو الاستمرار في عمله الإعلامي، وترأس قناة "النيل سينما"، معقبًا: "لدي ضعف شديد أمام مهنتي، ولدي إلى الآن حماس مخرج البرامج بشكل كبير جدًا".

ولفت إلى أنه تعرض لموقف في مسيرته الإعلامية كاد أن يعصف بمسيرته الإعلامية قبل أن بتدأ، مستطردًا: "لما رشحتني صفاء أبو السعود لكي أكون مخرج في قنوات art، ولكني لم أتوافق مع المعد، فرفضت العرض".

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