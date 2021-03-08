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بأمر زيدان.. ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب الجزائر

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، بأن ريال مدريد يدرس التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن ريال مدريد يدرس ضم محرز في الصيف المقبل، لتدعيم خط هجومه، في ظل تدني مستوى الثلاثي ماركو أسينسيو ورودريجو وفينيسيوس، إلى جانب الإصابات المستمرة التي تلاحق إيدين هازارد.

وأضاف التقرير،  أن زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، معجب كثيرا بقدرات محرز، ويرى أنه سيكون مناسبا لطريقة لعبه، بالإضافة إلى أن  أداء محرز مع مانشستر سيتي أمام آرسنال وإيفرتون ووست هام وولفرهامبتون، جذب أنظار زيدان، ونال إعجابه.

ويغيب محرز عن التشكيل الأساسي  لمانشستر سيتي، تحت قيادة بيب جوارديولا، الذي يفضل برناردو سيلفا ورحيم سترلينج.

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