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كاتبة: "المرأة بتربي الرجل على الفكر الذكوري" (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الكاتبة ريم الأنصاري، صاحبة كتاب "في عالم موازي"، إن هناك الكثير من المشاكل في المجتمع ليس لها حلول واضحة مثل العنف ضد المرأة، خلاف مشاكل الورث، والختان، معقبة: "في أماكن لحد دلوقتي الستات ما يقدروش يقولوا لا على الزواج بشخص معين".

وتابعت "الأنصاري"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن المرأة لديها دور كبير في ظلم نفسها، متابعة: "المرأة بتربي الرجل على الفكر الذكوري، وفي معايير مختلفة لفكرة الخيانة".

وأشارت إلى أن الله يحاسب الرجل والمرأة على جريمة الزنا بنفس الطريقة، ولكن المجتمع يحاسب المرأة بصورة أكبر على جريمة الزنا، معقبة: "إحنا اللي خلقنا المعايير المزدوجة".

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