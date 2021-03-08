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الكشف عن موعد إنطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين أن موسم 2021-2022 سينطلق في 6 أغسطس  المقبل.

وستقام معظم المباريات في اليوم التالي ببداية أول أسبوع.

وأضافت الرابطة التي تضم ثلاثة أقسام أسفل الدوري الممتاز في بيان أن مباريات نهائي ملحق الصعود ستلعب في إستاد ويمبلي في آخر أسبوعين في مايو 2022.

وسيقام نهائي ملحق الصعود بالدرجة الثالثة في 21 مايو 2022، قبل نهائي ملحق الدرجتين الرابعة والثانية يومي 28 و29 بالشهر ذاته.

وينتهي الموسم المنتظم للدرجتين الثانية والرابعة في 7 و8 مايو 2022، بينما ينتهي موسم الدرجة الثالثة قبلهما بأسبوع.

ويقام نهائي كأس الرابطة يوم 27 فبراير العام المقبل.

وأشارت الرابطة إلى أن تفاصيل مواعيد مباريات موسم 2021-2022 ستنشر في وقت لاحق.

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