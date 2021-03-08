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البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يسعى حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، للاستقرار على تشكيل الفراعنة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

حيث كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، استقر على تشكيل منتخب مصر في عام 2021، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية "طارق حامد" وأفشة ومحمد صلاح وتريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

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