الغموض والإثارة يسيطران على البوستر الرسمي لمسلسل "الطاووس" للنجم جمال سليمان





طرحت الصفحة الرسمية للمخرج رؤوف عبد العزيز، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الطاووس" والذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان المقبل.





وسيطر الغموض والإثارة على البوستر وتصدره النجم جمال سليمان برفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة الشابة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.



