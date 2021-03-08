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الغموض والإثارة يسيطران على البوستر الرسمي لمسلسل "الطاووس" للنجم جمال سليمان

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت الصفحة الرسمية للمخرج رؤوف عبد العزيز، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الطاووس" والذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان المقبل.

وسيطر الغموض والإثارة على البوستر وتصدره النجم جمال سليمان برفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة الشابة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.

يذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، هذا الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف. المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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