أسامة ربيع يٌفجر مفاجأة حول إيرادات قناة السويس في ظل أزمة كورونا (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة استطاعت أن تحافظ على دخلها بنسب معقولة جدًا، رغم ازمة كورونا، مشيرًا إلى أن عدد السفن المارة من القنا هذا العام يقدر بـ 18.833 سفينة، وهذا أقل من العام الماضي بـ25 سفينة فقط.



وتابع "ربيع"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان القناة حققت هذا العام إيرادات تصل لـ5.6مليار دولار، وهذا الرقم يقترب من إيرادات العام الماضي التي وصلت لـ5.680 مليار دولار رغم ازمة كورنا.



ولفت إلى أن القناة عدد السفن المارة من القناة خلال شهر فبراير زادت عن العام الماضي بنسبة تصل لـ1.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، معقبً:" لولا قناة السويس الجديدة، لكانت القناة خسرت بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا".

