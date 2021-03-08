منال سلامة تحصد مئات آلالاف من المشاهدات لبرنامجها الجديد









حصدت الفنانة منال سلامة مئات الالاف من المشاهدات عبر برنامجها اليومي على قناة صدى البلد "حلو الكلام" على العديد من منصات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والذي يتناول مختلف اهتمامات الاسرة المصرية والعربية من خلال فقرات متعددة وضيوف في كافة المجالات بطريقة عفوية وتلقائية مع كل ضيوفها على اختلاف تخصصاتهم.

وتنتقل منال بالمشاهدين من فقرة الى اخرى بضيوفها بين الفني والطبي والديني والاجتماعي وفقرة المطبخ التي تقدم فيها اطباق متنوعة من دول مختلفة.

وقد تم اطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي على قناة صدى البلد بإسم "حلو الكلام" والذي تقوم فكرته على دردشة ودية تتناول نماذج ايجابية في مختلف المجالات التي تهم المجتمع وتدعوا للفخر واستضافت الفنانة داليا مصطفى في اولى حلقات البرنامج.

وابدت منال سلامة عن سعادتها بتقديم محتوى جديد بشكل غير تقليدي وقالت : ان البرنامج هدفه بشكل عام اننا نقدم للناس النماذج الايجابية اللي في مجتمعنا وناس مكافحة قدرت توصل بتعبها وصبرها علشان الشباب تشوف قدوة ناجحة تقتدي بيها لاننا للاسف الشديد بنفتقد القدوة في ايامنا دي، والجيل الجديد بيدور انه يكسب فلوس بسرعة بدون تعب، وكمان اقدم الموهوبين في كل المجالات واصريت يكون فيه فقرة دينية بنقدم فيها الدين المعاملة وبناقش فيها صلة الرحم وعلاقة الزوجين ببعض والاب بابنائه والجيران ببعض ومواضيع وقيم احنا مفتقدينها، حتى لما بناقش طبيب في الفقرة الطبية باحاول احط نفسي مكان المشاهد واسأل اسئلته وكمان في فقرة المطبخ بنحاول نقدم وصفات من دول مختلفة .

واضافت اننا نختار الموضوعات التي تهم مختلف الفئات العمرية للاسرة ومناقشتها مع المختصين وتقديم حلول او نصائح او محاولة احياء تراث او قيمة من قيم المجتمع.