"الديهي": هناك تغيير نوعي في الخطاب السياسي لتركيا تجاه مصر



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن السياسة لا تعرف عداوة دائمًا ولا صداقة دائمًا وإنما تعرف مصالح دائمًا، لافتًا إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أن مصر احترمت حقوق تركيا في اتفاق القاهرة مع اليونان وقبرص بشأن مناطق الصلاحية البحرية، وأن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف.



وأكد "الديهي"، أن أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة "يمكنها فتح صفحة جديدة في علاقتها مع مصر، وأن مصر قلب العالم، فيما زعم مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن من مصلحة مصر ودول الخليج التحالف مع تركيا.



ونوه، بأنه لاحظ تغير في الخطاب الإعلامي لإعلامي الإخوان بتركيا خلال الأيام الأخيرة، وأستدل على ذلك بتصريح للإعلامي محمد ناصر، أكد خلاله أنه مبسوط بإجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه سد النهضة، معقبًا: "مش منتظرين شهادة من واحد ساقط".



وشدد على أن مصر لن تتصالح مع تركيا إلا بشروط، فلا بد أن يكون في التصالح يشمل اليونان وقبرص والسعودية ودول الخليج، ولا بد أن تنسحب القوات التركية من العراق وسوريا وليبيا، وتحترم الشئون الداخلية لمصر ولا تتدخل فيها على الإطلاق، ومن القنوات الإخوانية من الهجوم على مصر.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تغيير وتغير نوعي وحقيقي في الخطاب السياسي لتركيا تجاه مصر لا يمكن أن تنكره عين، وهو مغازلة المسئولين الأتراك للدولة المصرية، رغم أنهم كانوا يهاجموها خلال الفترة الماضية.