نائب وزير التعليم: انتظروا مفاجأة في التعليم الفني قريبًا (فيديو)

كشف محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن الإصلاحات الجذرية التي ستطال التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.



وقال "مجاهد" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين إن مليون ونصف طالب يؤدون امتحانات التعليم الفني منذ 27 فبراير الماضي ومستمرة حتى يوم الخميس المقبل.



وأضاف أنه سيتم التعاقد مع شركات صناعة سيارات وشركة المصرية للاتصالات من أجل إضافة تخصصات الذكاء الاصطناعي والديجيتال آرت إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاتفاق مع شركة سامسونج المسؤولة عن إصلاح الموبايلات والتابلت في مصر والتي ستكون نقلة كبيرة للتعليم الفني خلال الفترة المقبلة.

