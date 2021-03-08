مستشار وزير التموين: "لدينا كميات هائلة من الذهب تبشر بكل الخير لمصر"

قال ناجي فراج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الاستثمار في الذهب أمر آمن للغاية، لافتَا إلى أن سعر جرام الذهب في 1965 كان يقدر بـ85 قرشًا، وفي اغسطس الماضي وصل لـ 975 جنيه.



وتابع "فراج" خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تراجع أسعار الذهب خلال هذه الفترة فقرصة قوية جدًا لشراء الذهب، لان الذهب لم يخذل احد، وخلال الأربع سنوات الاخيرة هناك زيادة سنوية تعادل الـ305".



وأشار إلى ان مصر دول عريقة في صناعة الذهب، وهذا الأمر واضح في التوابيت الفرعونية الذهبية، معقبً:" مصر غنية جدًا بمناجم الذهب، وبها كميات هائلة جدًا تبشر بكل الخير للاقتصاد المصري".



