وزير العدل: توجيهات الرئيس بعمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة هدية لها

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت كهدية للمرأة ويستكمل لهم حقوقها الدستورية في الجهات القضائية، موضحًا أن المراة تعمل بالهيئات والجهات القضائية ويتبقى موضعين، وهما النيابة العامة ومجلس الدولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس أكد على استكمال تواجد المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وهناك خطواط لتنفيذ التوجيه الرئاسي، مؤكدًا أن هذا لا يأتي من خلال أي تعديلات تشريعية لكن سيكون هناك قواعد من بداية السلم الوظيفي.



وأوضح المستشار عمر مروان أنه سيكون هناك شروط تُضع من قبل كل المجلسي لاختيار أفضل العناصر النسائية التي تشغل العمل.