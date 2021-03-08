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البريد المصري و "ميل أمريكا" يوقعان بروتوكول تعاون في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الالكترونية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عبر تقنية الفيديو كونفرانس  وقع البريد المصري بروتوكول تعاون مع "ميل امريكا" في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية يهدف إلي زيادة معدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
 
وقع البروتوكول عبده علوان ، نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية و سيلفيستر بولسون ، الرئيس التنفيذ "لميل امريكا"
وذلك بحضور ايهاب ابوبكر نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للتحول الرقمي و خالد امام نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري للشمول المالي.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذا الاتفاق يعزز من اوجه التعاون القائم بين البريد المصري و "ميل امريكا" بما يساهم في زيادة معدلات نمو التجارة الالكترونية وتقديم خدمات متميزة للعملاء حيث أن "ميل أمريكا" شريك هام للبريد المصري و من كبار المشغليين البريديين في أمريكا الجنوبية و عضو في الاتحاد البريدي العالمي.
 
واوضح الدكتور شريف فاروق ان هذا البروتوكول يحقق منفعة مشتركة ويتيح الي "ميل امريكا" الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والثقة الجماهيرية التي يمتلكها البريد المصري لدي المصريين وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات اللوجستية من خلال فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية ، مما يقلل تكاليف الشحن ويُحسن مستوى الخدمة للحصول على ثقة العملاء بالاضافة الي إستفادة البريد المصري من العلاقات التجارية الواسعة و المتميزة "لميل امريكا" في أمريكا الجنوبية و أوروبا و أسيا بما يساهم في حصول البريد المصري على حصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات التجارة الالكترونية للعملاء في مصر بأسعار تنافسية وبالجودة المطلوبة و ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال خدمات التجارة الإلكترونية.
 
وأشار الدكتور شريف فاروق الي أن البريد المصرى يشهد حالياً تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير الخدمات المالية و البريدية و اللوجستية ، وأن إطلاق البريد المصري منصة إدارة العمليات اللوجستية و خدمات التوزيع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI  و الجغرافية المكانية GIS  لميكنة عمليات إدارة حركة اسطول النقل ليس فقط من خلال تقنيات التتبع GPS ولكن باستخدام احدث التقنيات في تخطيط حركة نقل البريد وخدمات التوزيع والتي تهدف الي تحقيق تحول رقمي حقيقي للبريد المصري  يساهم بفعالية في تحقيق أهدافه لتحسين جودة خدماته و تحسين فعالية و كفاءة إدارة العمليات اللوجتسية البريدية و تقليص البصمة الكربونية لنشاط البريد المصري اللوجيستي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة.
 
واضاف الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يسعي دائماً الي التحسين المستمر في جودة الخدمات لتقديم الافضل لكافة المواطنين في ربوع الوطن ليشمل جميع فئات وشرائح المجتمع المصري بخدماته المالية و البريدية بمستوى عالي و متميز من الجودة و بأسعار تنافسية.

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