بعد تشكيلها.. 13 اختصاص للجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ

أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، عن فوز عبدالخالق عياد، بمنصب رئيس اللجنة، وعلي منصب وكيلي اللجنة كل من مجدي سليم، عمرو عزت، بينما فاز بمنصب أمين سر اللجنة نهي فتحي.



وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، 13 اختصاص للجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.



1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.



2- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.



3- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.



4- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.



5- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.



6- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.



7- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.



8- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.



9- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.



10- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.



11- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.



12- الجمعيات التعاونية الحرفية.



13- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.



وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.

