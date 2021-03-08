بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أهم القضايا التي ستكون لها الأولوية بالنسبة لخوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن أول هذه القضايا عاجلة على طاولة لابورتا هي قضية تجديد عقد نجم وقائد الفريق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي في الصيف المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأمر الثاني المطلوب سريعاً من لابورتا هو معالجة أزمة الديون العاجلة بالإضافة إلى إعادة ضبط فاتورة الأجور لتصبح مستدامة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تطوير ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني يعتبر من الأشياء المهمة بالإضافة إلى إيجاد الحل الأمثل للاستفادة من مشروع بارسا كوربوريت الذي أطلقه بارتوميو الرئيس السابق للبرسا، حيث أنه سيتم البحث عن مستثمر خاص.



