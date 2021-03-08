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نشأت الديهي عن دلالة التدريب البحري المصري الفرنسي: "كل لبيب بالإشارة يفهم"
الإثنين 08/مارس/2021 - 09:31 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات البحرية المصرية الفرنسية تنفذ تدريبًا بحريًا عابرًا، بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF)، عقب انتهاء زيارتهم لميناء سفاجا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أننا نعيش عصر مختلف تمامًا والتدريب لرفع الكفاءة والقدرات والاحتكاك بأكبر وأضخم الجيوش العالمية أصبحت سمة القوات المسلحة المصرية.
وتابع، أن هذه المناورة العسكرية في نطاق المنطقة الجنوبية لها دلالة، معقبًا: "كل لبيب بالإشارة يفهم".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أننا نعيش عصر مختلف تمامًا والتدريب لرفع الكفاءة والقدرات والاحتكاك بأكبر وأضخم الجيوش العالمية أصبحت سمة القوات المسلحة المصرية.
وتابع، أن هذه المناورة العسكرية في نطاق المنطقة الجنوبية لها دلالة، معقبًا: "كل لبيب بالإشارة يفهم".
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