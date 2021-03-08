نشأت الديهي عن دلالة التدريب البحري المصري الفرنسي: "كل لبيب بالإشارة يفهم"



وتابع، أن هذه المناورة العسكرية في نطاق المنطقة الجنوبية لها دلالة، معقبًا: "كل لبيب بالإشارة يفهم".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أننا نعيش عصر مختلف تمامًا والتدريب لرفع الكفاءة والقدرات والاحتكاك بأكبر وأضخم الجيوش العالمية أصبحت سمة القوات المسلحة المصرية.