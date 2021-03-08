مصرع طفل دهسًا تحت عجلات جرار زراعي



وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعي بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد وصول الطفل محمد حموده لمستشفى السنبلاوين العام مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة توفي عقب وصولهوبسؤال والده أقر أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدام به جرار زراعي قيادة المدعو مصطفى أحمد،54 سنة حال رجوعه.