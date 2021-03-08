في يومها العالمي.. الديهي يزف بشرى للمرأة المصرية



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن المرأة هي مصدر الحياة والحب والعطاء بلا حساب.



وتابع، أن الرئيس السيسي، هنأ المرأة المصرية عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك، قائلًا: "يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الاساسية لبناء الأسرة وتماسكها، وفي يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ..كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير".



كما هنأت قرينة الرئيس المرأة المصرية، موجهة تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه".



ونوه، بأن الرئيس السيسي، وجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، لافتًا إلى أن هذه بشرى للمرأة المصرية التي تريد أن تلتحق بالنيابة العامة ومجلس الدولة، معتبرًا أن تمكين المرأة المصرية وحماية حقوقها ومحاربة كل ما يسيئ للمرأة من ختان وتحرش وتمييز سلبي رسالة للعالم أجمع.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مهنئا كل أم وأخت وزوجة وابنة وامرأة في العالم أجمع باليوم العالمي للمرأة.