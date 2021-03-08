التفاصيل الكاملة لأزمة المريخ السوداني

يعاني فريق المريخ السوداني من أزمة قوية بسبب قرار رئيس النادي ٱدم سوداكال، بعدما طالب الجهاز الفني بمشاركة لاعبين موقوفين من الاتحاد السوداني أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.





وقالت الصحيفة الرسمية للمريخ السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن صورة من قرار رئيس النادي بمشاركة الثلاثي الموقوف رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس.





وتابعت الصحيفة: "بعد البحث والدراسة إمكانية مشاركة اللاعبين الثلاثة رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس وأنه لا موانع من إشراكهم، وبالفعل شارك رمضان عجب وبخيت خميس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الاتحاد السوداني قد أوقف اللاعبين في فبراير الماضي لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع للهلال والمريخ.



