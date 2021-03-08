Advertisements

التفاصيل الكاملة لأزمة المريخ السوداني

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يعاني فريق المريخ السوداني من أزمة قوية بسبب قرار رئيس النادي ٱدم سوداكال، بعدما طالب الجهاز الفني بمشاركة لاعبين موقوفين من الاتحاد السوداني أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الصحيفة الرسمية للمريخ السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن صورة من قرار رئيس النادي بمشاركة الثلاثي الموقوف رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس.

وتابعت الصحيفة: "بعد البحث والدراسة إمكانية مشاركة اللاعبين الثلاثة رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس وأنه لا موانع من إشراكهم، وبالفعل شارك رمضان عجب وبخيت خميس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الاتحاد السوداني قد أوقف اللاعبين في فبراير الماضي لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع للهلال والمريخ.

ويحتل  سيمبا التنزاني صدارة المجموعة بـ 7 نقاط، أمام فيتا كلوب والأهلي بـ 4 نقاط، والمريخ بنقطة واحدة يتذيل المجموعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب المريخ السوداني فيتا ايقاف المريخ المريخ افري

أخبار تهمك

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "السيسي" يوجه بسرعة علاج الإعلامية ملك إسماعيل داخل مستشفى كبرى القبة (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصناعة تكشف توجيه الرئيس "السيسي" بشأن المصدرين

منذ أقل من ساعتين

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 8 ساعات

الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

منذ 43 دقيقة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تكشف تفاصيل استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية (مستندات)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا

موقف ثلاثي الأهلي المصاب من المشاركة أمام سيمبا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباريات الجولة الثانية بدوري الأبطال

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

09:02 م

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين