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إيران تتبرأ من مسؤوليتها عن انفجار وقع قرب سفارة إسرائيل في الهند

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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هاجمت إيران تقارير إعلامية تحدثت عن صلة للحرس الثوري الإيراني بانفجار وقع شهر يناير الماضي قرب سفارة إسرائيل في الهند.

 

وقالت السفارة الإيرانية في الهند، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "مع احترام الحكومة والسلطات الهندية الكريمة في سعيها إلى إجراء تحقيق دقيق في الحادث المذكور بهدف كشف منظمي مثل هذه الأعمال ومحاسبتهم، ترفض هذه السفارة بشكل قاطع أي اتهامات غير مستندة إلى أي أساس أو تعليقات غير مسؤولة بهذا الصدد وتعتبرها خطوات نحو تحقيق النوايا الشريرة لأعداء العلاقات الإيرانية الهندية".

 

ورجحت السفارة أن هذا العمل تم تنفيذه من قبل أطراف ثالثة تشعر بغضب واستياء من التقدم في العلاقات بين حكومتي إيران والهند".

 

وشدد البيان على أن السلطات الإيرانية "أبدت دائما استعدادها للتعاون مع الأصدقاء الهنود لتفكيك المساعي الشريرة للعابثين بالعلاقات الثنائية" بين الطرفين.  

 

وسبق أن نشرت صحيفة "Hindustan Times"، الاثنين، تقريرا قالت إنه استند إلى مصدر مطلع وجاء فيه أن أجهزة مكافحة الإهاب الهندية وضعت قائمة من الأشخاص المشتبه فيهم بالوقوف وراء الانفجار، والتحقيق يشير إلى أنه دبر على يد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

 

وهز انفجار قنبلة يدوية الصنع منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي يوم 29 يناير 2021 دون أن يسفر عن وقوع إصابات نظرا لضعف قوة العبوة، حسبما قالت الشرطة المحلية.

 

وقد أعلنت جماعة "جيش الهند" المجهولة ذلك الحين مسؤوليتها عن الانفجار، قائلة إن "جنودها" تمكنوا من التسلل إلى منطقة شديدة الحراسة في العاصمة لتنفيذ هجوم بواسطة عبوة ناسفة، مهددة بشن المزيد في أكبر المدن الهندية.

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سفارة اسرائيل ايران انفجار سفارة الهند

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