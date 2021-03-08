وزيرة التضامن: المرأة المصرية مثال للصمود والقوة والعزيمة



كما وجهت "نيفين القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، التحية للقيادة السياسية لما أولته من تشجيع واستحقاقات تم تكريم فيها المرأة على المستوى السياسي والوزاري والنيابي والعمل بشكل مختلف، وللمرأة المعيلة البسيطة التي تحتل 75% من مستفيدي تكافل وكرامة.



وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك قروض ميسرة لتشجيع المرأة على العمل حتى لو من منزلها، كما أن مكلفات الخدمة العامة زادوا خلال الفترة الأخيرة لـ 120 ألف مكلفة سنويًا، معقبة: "جزء كبير من مسئولية البلد في أيادي النساء".



وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية لكل امرأة مصرية على مستوى الجمهورية، مشددة على أن المرأة المصرية مثال للصمود والقوة والعزيمة والمسئولية، وهي قوية بكل ما تحمل الكلمة من معاني، ويظهر عليها روح الأمومة حتى لو لم تكن أم.