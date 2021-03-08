"نواب التنسيقية" يحصدون 7 مقاعد باللجان النوعية للشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعيه للمجلس وذلك بانتخاب (الرئيس - الوكيلين- أمين السر)



وحصد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، علي ٧ مقاعد تتنوع ما بين وكالة وأمانة سر اللجان النوعية.



وأسفرت الانتخابات التي أعلن نتيجتها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة العامة، اليوم، عن فوز كل من:



- النائب أكمل نجاتي بمقعد أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.



-النائبة سها سعيد بمقعد وكيل لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام.



- النائب محمود فيصل القط بمقعد أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام.



- النائب عمرو عزت بمقعد وكيل لجنة القوى العاملة.



- النائبة نهى أحمد زكي بمقعد أمين سر لجنة لقوى العاملة.



- النائب محمد السباعي بمقعد وكيل لجنة الزراعة والري.



- النائب محمد فريد بمقعد وكيل لجنة حقوق الإنسان.

