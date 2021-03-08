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"نواب التنسيقية" يحصدون 7 مقاعد باللجان النوعية للشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعيه للمجلس وذلك بانتخاب (الرئيس - الوكيلين- أمين السر)

وحصد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، علي ٧ مقاعد تتنوع ما بين وكالة وأمانة سر اللجان النوعية.

وأسفرت الانتخابات التي أعلن نتيجتها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة العامة، اليوم، عن فوز كل من:

- النائب أكمل نجاتي بمقعد أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

-النائبة سها سعيد بمقعد وكيل لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام.

- النائب محمود فيصل القط بمقعد أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام.

- النائب عمرو عزت بمقعد وكيل لجنة القوى العاملة.

- النائبة نهى أحمد زكي بمقعد أمين سر لجنة لقوى العاملة.

- النائب محمد السباعي بمقعد وكيل لجنة الزراعة والري.

- النائب محمد فريد بمقعد وكيل لجنة حقوق الإنسان.

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