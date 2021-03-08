عبد الرحمن أبو زهرة: "عيد ميلادي مش النهارده زي ما بيقولوا"



علق الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على موعد "عيد ميلاده"، قائلُا: "يوم ميلادي يربكني كل عام؛ لأن تاريخ ميلادي 3 مارس 1934، وليس اليوم".



وأعرب "أبو زهر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن فخره بمسيرة ابنه الفنية، قائلًا: "ابني لديه ثقافة علمية وموسيقية، أنا فخور به جدًا جدًا".



وأضاف: "يقوم بعمل درامي جديد يسمى "أهل الكهف"، متابعًا: "فقدنا ممثل عظيم جدًا اسمه يوسف شعبان، كان من دفعتي"، كما نعى الفنانة أحلام الجريتلي، موجهًا التعازي لشقيقتها.

