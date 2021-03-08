مواجهات نارية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 18 بالقسم الثالث

تٌفتتح الثلاثاء منافسات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم فرق محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة القمة .



حيث يستضيف فريق اهناسيا بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع نظيره فريق طامية بقيادة مديره الفنى رمضان رجب في مباراة يبحث خلالها كلا الفريقان لخطف الثلاث نقاط .



ويخرج فريق مطرطارس لملاقاة نظيرة فريق مركز شباب ابشواى ، فينا يحل بيا الرياضى ضيفا على نظيره مركز شباب سنورس .



ويستضيف راس غارب نظيره الواسطى الباحث عن تأمين الصدارة بالمجموعة ، ويحل عاملين غارب ضيفا على اطسا .



فيما تختتم مباريات الجولة يوم الاربعاء حيث يحل سينزو ضيفا على رأس غارب .



فيما لم يلعب مركز شباب الفيوم مباريات بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 31 نقطة .

2 - عاملين غارب 28 نقطة .

3 - ابو كساة 27 نقطة .

4 - طامية 27 نقطة .

5 - سينزو 26 نقطة .

5 - سنورس 24 نقطة

7 - مطرطارس 24 نقطة

8 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة

9- ببا 17 نقطة

10 - ابشواى 17 نقاط .

11 - اهناسيا 13 نقطة .

12 - راس غارب 11 نقطة .

13 - اطسا 10 نقاط .