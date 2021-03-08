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مواجهات نارية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 18 بالقسم الثالث

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تٌفتتح الثلاثاء منافسات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم فرق محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة القمة .

حيث يستضيف فريق اهناسيا بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع نظيره فريق طامية بقيادة مديره الفنى رمضان رجب في مباراة يبحث خلالها كلا الفريقان لخطف الثلاث نقاط .

ويخرج فريق مطرطارس لملاقاة نظيرة فريق مركز شباب ابشواى ، فينا يحل بيا الرياضى ضيفا على نظيره مركز شباب سنورس .

ويستضيف راس غارب نظيره الواسطى الباحث عن تأمين الصدارة بالمجموعة ، ويحل عاملين غارب ضيفا على اطسا .

فيما تختتم مباريات الجولة يوم الاربعاء حيث يحل سينزو ضيفا على رأس غارب .

فيما لم يلعب مركز شباب الفيوم مباريات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 31 نقطة .
2 - عاملين غارب 28 نقطة .
3 - ابو كساة 27 نقطة .
4 - طامية 27 نقطة .
5 - سينزو 26 نقطة .
5 - سنورس 24 نقطة
7 - مطرطارس 24 نقطة
8 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة
9- ببا 17 نقطة
10 - ابشواى 17 نقاط .
11 - اهناسيا 13 نقطة .
12 - راس غارب 11 نقطة .
13 - اطسا 10 نقاط .

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