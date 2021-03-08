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العثيمين يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا وطائرة مفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة
الإثنين 08/مارس/2021 - 09:42 م
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أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخاً باليستياً وطائرة مفخخة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.
وأدان معاليه أيضاً في بيان اليوم إطلاق تلك الميليشيا الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المنطقة الجنوبية.
وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والطائرة المسيرة قبل الوصول إلى أهدافها.
وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التعامل مع ممارسات الميليشيا الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أن أعمال التصعيد العدائي والإرهابي من قبل تلك الميليشيا تعد (جرائم حرب) وانتهاكاً للقانون الدولي.
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