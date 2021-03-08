وزير التعليم: أجرينا 12 مليون امتحان إلكتروني وتعاملنا مع مشاكل الانترنت

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الإلكترونية خلال الفترة الحالية جاءت ليكون شكل الامتحان قوي ويستمر، مشيرا الى أنه منذ 27 فبراير تم الانتهاء من 12 مليون امتحان إلكتروني.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن نوعية الأسئلة وكفاءتها في الامتحان الإلكتروني هي الشئ المهم في هذه المرحلة، موضحًا أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم الانتهاء من المشكلات التي واجهت الطلاب خلال الأيام الأولى من الامتحان.



وأوضح أن نسب الدخول تجاوزت الـ99%، موضحًا أنه ومنذ يوم 28 فبراير تتم الامتحانات في بيئة جيدة إلكترونيًا بعد حل المشكلة.