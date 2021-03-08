نائبة بـ"الشيوخ": فتح حوار مجتمعي قبل سن القوانين خطوة إيجابية

وجهت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية إلى المرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.



وقالت "سها" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن تخصيص 25% للمرأة في مجلسي الشعب والشيوخ هو تمكين للمرأة، مع قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار عدد من السيدات ضمن المعينين في كلا المجلسين.



وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ يسعى إلى فتح حوار مجتمعي في أغلب القوانين التي يتم سنها من أجل قياس الأثر لهذه القوانين مثلما سيحدث مع قانون الشهر العقاري أو قانون الأحوال الشخصية لأنه لا يهم المرأة فقط ولكن المجتمع كله خاصة الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرا بملف الطلاق.



