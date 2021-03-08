وزيرة البيئة: نعيش عصر ذهبي وتمكين فعلي للمرأة في عهد "السيسي"



وتابعت وزيرة البيئة، أن المرأة استطاعت اثبات نفسها واكتساب هذه الحقوق بدليل بزيادة أرقام تقلد المرأة لمختلف المناصب، وعلى المرأة أن تستغل هذه الفرصة وتعمل أكثر؛ لكون المرأة تمثل قلب عملية التنمية، والمرأة بطبيعتها تستطيع من القيام بأكثر من مهمة في نفس الوقت.



هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كل السيدات المصريات والعربيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أننا نشهد عصر ذهبي وتمكين فعلي للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس مجرد كلام على ورق.