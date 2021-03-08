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إسلام عيسى لاعب شهر فبراير في بيراميدز

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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توج إسلام عيسى صانع ألعاب فريق الكرة بجائزة لاعب شهر فبراير "هرم الشهر" في نادي بيراميدز بعد أدائه الرائع خلال الفترة الماضية.

 

وجاء اختيار إسلام عيسى لاعب شهر فبراير باختيار لاعبي فريق الكرة الذين اختاروا اللاعب ليحصد لقب لاعب الشهر، بعد أداء رائع قدمه في شهر فبراير وتسجيل هدفين في شباك راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية بمباراة الذهاب وصنع الهدف الثاني للفريق في شباك أسوان بالدوري الممتاز.

 

ومنح المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إسلام عيسى هدية لاعب الشهر في صفوف النادي، متمنيا له التوفيق هو وبقية زملائه اللاعبين والاستمرار في تحقيق الانتصارات المتتالية محليا وقاريا.

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