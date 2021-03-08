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بعد تشكيلها.. 9 اختصاصات للجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم - عبداللطيف هيبة
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أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، عن فوز عبدالحي عبيد، بمنصب رئيس اللجنة، وعلي منصب وكيلي اللجنة كل من سماء سليمان، عبدالحكيم عصمت السادات، بينما فاز بمنصب أمين سر اللجنة عايدة نصيف.

وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، 9 اختصاصات للجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.

1- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

2- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

3- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

4- السياسة الخارجية للدولة.

5- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

6- المؤتمرات الدولية.

7- العلاقات الدولية.

8- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

9- شئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

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