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ليلى علوى: تحية لكل امرأة فى يومها العالمى.. انتي الحياة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفلت النجمة ليلى علوى، باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق اليوم 8 مارس، مشيرة إلى العديد من الأدوار التى قدمتها فى السينما والدراما التليفزيونية، جسدت فيها المرأة المصرية من مختلف الأماكن والشخصيات والظروف والصعوبات، موجهة التحية لكل امرأة، قائلة: "أنت لست نصف الدنيا بل أنت الحياة".

ونشرت ليلى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة مركبة تجمع العديد من الأدوار والشخصيات التى قدمتها، صحبتها بتعليق: "كل شخصية عملتها، كنت بجسد فيها مرأة مصرية من نوع مختلف، من مختلف الأماكن والشخصيات والظروف والصعوبات، ليها طباعها الخاصة ومميزاتها الفريدة".

وأضافت ليلى: "تحية لكل السيدات باليوم العالمى للمرأة، كل عام وانت امرأة قوية حازمة ملهمة حنونة صبورة متسامحة، أنت لست نصف الدنيا بل أنت الحياة".


ليلى علوى: تحية لكل امرأة فى يومها العالمى.. انتي الحياة
ليلى علوى: تحية لكل امرأة فى يومها العالمى.. انتي الحياة

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ليلى علوي

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