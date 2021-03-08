"الحديدي" عن الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة: الرئيس قدم لنا هدية غالية

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العدل، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا.



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"،مساء الإثنين،: "النهاردة يوم المرأة العالمي، وهذا اليوم الذي يتذكر فيه العالم كله نضال المرأة وكفاحها من أجل المساواة والحق"، مشيدة بالتغيير والدعم السياسي الذي قدمه الرئيس السيسي للمرأة، معقبة: "هل هناك إنجازات ودعم سياسي؟، نعم هناك دعم سياسي غير مسبوق للمراة واليوم منحنا الرئيس هدية غالية جدًا حاربنا من أجلها سنوات طويلة ".



وأضافت: "الطريق امام المرأة لا زال طويلًا، والطريق الذي بداته هدى شعراوي وسيزا نبراوي من 100 عام وأكثر لم ينته، ولازلنا أمام طريق طويل لمحطة الوصول صحيح المرأة باتت في مناصب مختلفة قيادية وحكومية وعندنا وزيرات ومحافظات، لكن لسه الاحلام ماخصلتش ولسة قدامنا سقف زجاجي لم نحطمه،..صحيح في قوانين كثيرة عدلت لتنصف المرأة، لكن هناك قوانين أخرى تحتاج أن تنسف، لأنها عار على المجتمع وليس المرأة فقط ".



وتابعت: "فيه اسر كثيرة في ربوع مصر باتت تفخر بالفتيات لكن لازالت نظرية "إكسر للبنت ضلع يطلعلها 24 " سائدة في قرى مصر لسه بنتعرض للتنمر والعنف والختان والتحرش والزواج المبكر ولسه الست بتحارب عشان النفقة لسه كتير جدًا ماحققنهوش؟



كانت وزارة العدل قد كشفت اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الوزير المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا. وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها. يذكر أن وزارة العدل بدأت في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.



