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خالد جلال عن معرض بورسعيد الوثائقى : وزيرة الثقافة وجهت باستمرار المعرض

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد وجهت باستمرار المعرض الوثائقى لبورسعيد، الذي نظمه القطاع ضمن فعاليات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من شعب بورسعيد بمشاهدته، وتعريف الشباب بتاريخ وعظمة المدينة الباسلة .

وأضاف جلال، أن المعرض يعد بانوراما حية لأحداث هامة فى تاريخ المدينة الباسلة، ويضم ثلاثين لوحة تستعرض تاريخ بورسعيد بدءا منً صورة لمحمد سعيد باشا والي مصر، الذي أطلق اسمه على المدينة الباسلة، مرورا بالصحافة التي استعرضت قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، إلى جانب صورا من المقاومة الشعبية أثناء العدوان الثلاثي، وصورا توثق ضرب الإذاعة المصرية أثناء العدوان الثلاثي، بالإضافة إلى صور نادرة لبورسعيد قديما .

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قد افتتحوا المعرض مساء الخميس الماضى، بحضور السفيرة الدكتورة فايزة أبو النجا واللواء الدكتور سمير فرج ولفيف من القيادات الشعبية ببورسعيد، وقد أعد الوثائق المؤرخ أحمد كمالي رئيس تحرير مجلة أيام مصرية .

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