الأهلي يستقر على قائد الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بأحمد رمضان بيكهام أساسيا أمام الاسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وحسب مصدر بالأهلي، فإن موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يفكر في الدفع بأحمد رمضان بيكهام أساسيا في الجبهة اليسرى أمام الدراويش لعدم الجاهزية الكاملة لأيمن أشرف، واستمرار إصابة علي معلول.

ولم يشارك أيمن أشرف في التدريبات الجماعية للأهلي على مدار اليومين السابقين بسبب شكواه من إجهاد عام، بينما يستمر غياب علي معلول عن المشاركة في المباريات نظرا للإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي بعد غد الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.