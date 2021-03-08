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نشرة أخبار اليوم الأثنين 8 مارس في محافظة الإسكندرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.
وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.

رئيس مياه الإسكندرية يتابع مشروع تطوير مياه الشرب بالعامرية

تفقد المهندس أحمد جابر شحاته، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بحي العامرية (1) والمنفذ ضمن خطة محافظة الاسكندرية لتطوير المناطق العشوائية.

توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة وقيادتها التنفيذية على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم وتحقيقها من خلال العمل المستمر على رفع مستوى الخدمات للقري، وذلك لتحقيق حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انتهاء امتحانات أولى ثانوي دون مشكلات 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأثنين، عن ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والتي يبلغ عددهم  ٥٠٣٠٤ طالب وطالبة، وفقًا لجدول وزارة التربية والتعليم.

الإعدام شنقًا للمتهم بحرق سيدة العصافرة

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، بإعدام المدعو "إبراهيم.ال.ق"، 35 عامًا، ميكانيكي سيارات، المتهم فيها بقتل "سامية.ح"، 60 عامًا، حرقًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

محافظ الإسكندرية يبحث إنشاء مدينة لصناعة الجلود في برج العرب

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على غرار مدينة "الروبيكى بالقاهرة" والمقرر إنشائها بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للوقوف على جميع الإجراءات والتجهيزات للبدء في تنفيذ المشروع والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصناعة المدابغ وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها.
 

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