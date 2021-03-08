مؤسس "أمهات مصر": طرق تقييم الفصل الدراسي الثاني الأنسب للظروف الراهنة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن طرق تقييم الطلاب من الصف الرابع الإبتدائي وحتي الثاني الإعدادي وطلاب الشهادة الإعدادية جيدة ومناسبة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها في ظل جائحة كورونا.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الإتحاد لم يرصد أي اعتراضات من جانب أولياء الأمور علي طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، مؤكده أن هذه الطرق هي الأنسب والأفضل وخضنا تجربة ناجحة الأيام الماضية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول والامتحانات المجمعة ومرت بسلام، مستطرده: "طرق التقييم لا تقيس مستوي الطالب بنسبة 100% ولكن هي الأنسب والأفضل في هذه الظروف الاستثنائية، وأفضل من ضم التيرمين علي بعض".



ورحبت عبير بفكرة عقد إمتحان شهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للإمتحان ويعتبر ما يتم الإمتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، وذلك للصفوف من الرابع الإبتدائي وحتي الثاني الإعدادي، لافته أن ذلك يخفف ويرفع عبء الضغط الكبير من علي الطلاب. وكذلك تولي معلمو المدرسة تقييم الطلاب في المواد الخاصة بالأنشطة تحت إشراف مدير المدرسة بالتزامن مع الإمتحان المقرر عقده في شهر مايو، واصفه ذلك بالقرار السليم ويصب في مصلحة الطلاب ويحل أزمة إمتحان هذه المواد.



وأوضحت عبير أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الاجراءات المتبعة، وهذا قرار جيد نظرا لأهمية هذه الشهادة والتي تستوجب نزول الطلاب للجان داخل المدارس وعقدها بجدية تامة.